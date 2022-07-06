В Китае заявляют о начале «национальной деградации» США

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США утратили четко заданный ориентир в развитии и вступают в период национальной деградации.

Такое мнение выразили авторы публикации китайского официоза Global Times – иновещания Поднебесной на английском языке.

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«Деградация для США только начинается. Для того чтобы изменить ситуацию, потребуются системные реформы в политической, культурной, экономической и социальной сферах».

Авторы газеты отмечают, что, несмотря на явную необходимость преобразований, в США, «к сожалению, нет политической фигуры, способной руководить движением в нужном направлении».

«Администрация Байдена ускорила упадок США», – подчеркивают они.

«Американская элита предпочитает урегулировать внутренние кризисные ситуации путем провоцирования все более крупных потрясений в мире, – говорится в статье. – США стали самой крупной угрозой всеобщей безопасности».

Нынешнее руководство Белого дома, по мнению китайских пропагандистов «тратит чрезмерные усилия и уделяет слишком много внимания мерам по усилению сплоченности с союзниками против России, используя с этой целью российско-украинский конфликт и пытаясь создавать небольшие группы для противодействия Китаю».

Оценивая последние решения НАТО на мадридском саммите российский ученый-китаист Николай Вавилов считает, что «развёртывание мощной группировки НАТО в Восточной Европе приведёт к плохо осознаваемому и важному эффекту – Россия будет просто вынуждена иметь тесные союзнические отношения с Китаем. Кто-то в самом сердце Альянса фактически создаёт глобальную китайскую империю, в которой у неё будет надёжный северный тыл в виде России».

А вот глава европейской дипломатии Жозеп Борель скептически оценивает перспективы российско-китайского сотрудничества даже при условии если Москва возьмет на себя роль «младшего партнера» Пекина. Причина тому, по словам еврокомиссара – зависимость РФ от технологий Запада, которая в шесть раз больше, чем от технологий Китая.

«Кто-то может спросить, действительно ли эти санкции влияют на российскую экономику. Простой ответ — да. Россия экспортирует много сырья, но вынуждена импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит у себя. Что касается передовых технологий, то Россия на 45% зависит от Европы и на 21% — от США. Для Китая этот показатель составляет всего 11%”, — отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье для японского издания Yomiuri.