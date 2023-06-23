В Конгрессе недоумевают: Почему не даём Аtacms Украине? Британцы поставили Storm Shadow, и Путин промолчал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Представитель Пентагона уклонилась на слушаниях в Конгрессе от прямого ответа на вопрос, когда США начнут поставлять Украине свои дальнобойные ракеты Аtacms.

«Когда мы рассматривали Atacms, мы также принимали во внимание практические соображения, такие как доступность, а также наличие систем-заменителей. Прямо сейчас мы наблюдаем эффективность системы Storm shadow, предоставленной Великобританией, и мы находим ее весьма эффективной», – сказала Лора Купер, заместитель помощника министра обороны по делам России, Украины и Евразии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Конгрессмен Том Кин потребовал уточнить, в чем причина промедления с поставками Atacms, ведь Великобритания поставила свои ракеты «без какой-либо реакции со стороны Путина».

«Вас по-прежнему беспокоит возможность эскалации конфликта?» – спросил Кин.

«Мои опасения связаны с практическим аспектом доступности, а также с тем, существуют ли другие системы, такие как Storm shadow, например, бомба малого диаметра наземного базирования, которая поступит в эксплуатацию этой осенью, другие системы, включая беспилотники, которые могут определять дальность до украинских целей. Я была бы рада обсудить дальнейшие подробности по этим вопросам в закрытой обстановке», – ответила Купер.