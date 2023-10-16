В Косово грозятся посадить на пять лет серба за футболку патриотического содержания

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На территории северного сербского анклава Зубин-Поток так называемая «косовская полиция» задержала молодого серба за майку «Не отдадим вам землю Душанову».

Об этом сообщает KosovoOnline, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Косовский серб – двадцатисемилетний Стефан Спасоевич ехал на машине с приятелем, чтобы прогуляться с собаками в лесу в окрестностях Зубин-Потока. И был остановлен боевиками так называемой «косовской полиции».

«Они остановили нас, вытащили из машины и обыскали наш автомобиль. На мне была старая футболка с сербскими монастырями и надписью «Мы не отдадим вам землю Душанову», написанную кириллицей. Они спросили меня, что написано на моей футболке, и я им рассказал. После чего они вызвали патруль спецназа ROSU из Зубина-Потока, мотивировав это тем, что у них есть люди, понимающие кириллицу», – рассказал Спасоевич.

После чего прибывшие трое боевиков албанского спецназа заявили, что футболка серба разжигает межнациональную рознь.

«Мне сказали, что надпись на футболке является оскорблением по национальному признаку, и что носить ее я могу только дома или в лесу. А так как мы ехали в лес, я им сказал, что ношу ее в лесу и что футболка старая, и что я, конечно, не хочу создавать себе никаких проблем», – ответил серб, но его все равно задержали и доставили в ближайший «полицейский участок» албанских сепаратистов.

После чего молодого человека привезли в участок, отобрали футболку, которая была на нем, и нож, который ребята привезли, чтобы резать еду, которая была в машине.

«Я дал показания, и мне сказали, что когда прокурор возбудит дело, мне позвонят, после чего отпустили домой. Добавив, что по «законам» Косово за то, за что меня задержали, я могу получить от одного до пяти лет тюрьмы, потому что это провокация по национальному признаку», – заключил Стефан Спасоевич.

На инцидент отреагировали в Канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии:

«Задержание молодого серба показывает, что единственной политикой, проводимой властями Приштины, является политика систематического нарушения основных прав и свобод сербского народа в крае, с конечной целью навсегда изгнать его из многовековых очагов посредством запугивания и ежедневного террора. Пока спецполиция Курти расстреливает сербов, сербских детей, избивает сербскую молодежь, за что никто не несет ответственности, сербов задерживают и запугивают из-за их футболок», – отмечает ведомство.

Сербский король Стефан Урош IV Душан в 14 веке создал Сербо-греческое царство, взяв себе титул царя сербов и греков, которое располагалась на территории современных Сербии, Черногории, Косово, Албании, Македонии и 80% нынешней Греции.