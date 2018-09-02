В КПРФ призывали не доверять Путину

КПРФ удалось собрать сегодня в Москве на площади Сахарова от 6 до 9 тысяч человек (по разным оценкам) в знак протеста против «людоедской» пенсионной реформы.

Несмотря на массовость митинг получился вялым. Люди не реагировали на призывы с трибуны проскандировать что-либо хором. Судя по плакатам, их свезли в столицу из Подмосковья и соседних областей.

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Наиболее радикально на митинге выступил депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин. Он предложил выразить недоверие президенту.

«Маски сброшены. Он высказался вместе с господином Медведевым, вместе с «Единой Россией» за повышение возраста выхода на пенсию. Господин Путин встал вместе с этими олигархами за эту людоедскую реформу. Я предлагаю выразить недоверие президенту. Выйдут миллионы. Вы дождетесь, что вам недоверие выразят все. Нужно отправить в отставку Дмитрия Медведева с его либеральным правительством», – сказал Рашкин.

Однако в финальный вариант резолюции тезис о недоверии президенту не вошел. КПРФ благоразумно ограничилась призывом отправить правительство в отставку.