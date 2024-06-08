«В Кремле могут открывать шампанское. Путин получил подарок от Байдена» – «ЗН»
При нынешней администрации США Украина никогда не сможет стать членом Североатлантического альянса.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет тесно связанное с посольством США киевское интернет-издание «Зеркало недели», обратившее внимание на сделанное за пять недель до юбилейного саммита НАТО «несколько путаное, но тем не менее однозначное заявление» президента США Джо Байдена.
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Он заявил, что для Киева мир означает, что «Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину», для чего Украине не обязательно быть членом НАТО.
«Это означает, что мы имеем с ними такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Именно я был тем, кто говорил, что я не готов поддержать натоизацию Украины», — сказал Байден в интервью журналу «Тайм».
Впрочем, представитель миссии США при НАТО на условиях анонимности сказал в одном из комментариев, что ранее Байден не исключал, что Украина может вступить в Альянс, но просто не готова сейчас.
«Но какие бы объяснения ни давали американские дипломаты, заявление Байдена весьма нехорошее. Ведь для Киева признание американского президента означает одно: при Байдене наша страна не только никогда не станет членом НАТО, но даже и не получит приглашение вступить в Альянс. Для Путина это сигнал, что какие бы обещания Альянс ни давал Украине в своих документах, США, похоже, готовы зафиксировать в будущем договоре по урегулированию войны РФ с Украиной, что наша страна не будет в НАТО.
Что ж, в Кремле могут открывать шампанское: Путин без торгов получил подарок, значительно ослабляющий позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией. Практически Байден подтвердил, что Россия имеет право вето. К тому же Путину теперь есть что продать и внутреннему российскому потребителю: разве не озабоченность Москвы расширением НАТО на Восток была одним из поводов начала «специальной военной операции» против Украины?», – отмечает автор публикации.
Более того, издание задается вопросом: «насколько США надежный союзник, раз готов отказаться от зафиксированных обязательств?»
И даже натовские «пряники», которые обещают Киеву на саммите, «просто скрывают отсутствие реальной перспективы членства Украины в Альянсе».
«Поэтому, хотя [посол США] Джулианн Смит и утверждает, что на встрече в Вашингтоне будут важные изменения в формулировках относительно перспективы членства нашей страны в НАТО и решение не будет идентичным принятому на саммите в Вильнюсе, на самом деле юбилейный саммит еще более отдалит Украину от членства в Альянсе», – резюмирует «ЗН».
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