01.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Провокации, Россия, Спецслужбы, США
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В Кремле назвали Навального агентом ЦРУ


Оппозиционный блогер Алексей Навальный, который якобы был отравлен и находится на лечении в Германии, выполняет инструкции западных спецслужб.

Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажу так: не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее.  Действительно, есть информация. Я могу даже сказать конкретнее: с ним работают специалисты ЦРУ США. Это не первый раз, когда ему дают разные инструкции», – сказал Песков.

Он также прокомментировал обвинения блогера в адрес российского президента (Навальный заявил в интервью журналу «Шпигель», что к его отравлению напрямую причастен Владимир Путин).

«Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Ряд этих высказываний мы считаем оскорбительными и также неприемлемыми. Мы хотим расследовать случай берлинского пациента и установить причины произошедшего. Для этого нам нужна информация от тех, кто нашёл следы отравления в анализах», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он не считает героизмом решение Навального вернуться в Россию.


«Любой гражданин в любое время может в любое время возвращаться на родину. Никакого геройства здесь нет. И лечение можно проходить в нашей стране. Практически все люди так и делают. В нашей стране спасают жизни. И жизнь этого пациента также была спасена именно в России», – сказал Песков.

Кремль увидел в скандальном интервью попытку блогера поставить себя на один уровень с президентом.

«Такая риторика, которая граничит с оскорблениями, это известный способ тех, кто хочет поставить себя на один уровень с первым лицом. И претендовать на некое участие в политической борьбе.

Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются другие люди. Они не квази, не маргинальная, а настоящая оппозиция. Именно поэтому мы не считаем возможным участие в какой-то дискуссии в дальнейшем и не будем делать какие-то заявления на этот счет», – сказал Песков.

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