В Крыму боролись с украинизацией латынью

11.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Украинские власти дважды предпринимали попытку перевести на украинский язык обучения Симферопольский медицинский институт, но оба раза безуспешно, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе рассказал заместитель председателя Русской общины Крыма Анатолий Жилин.

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«Помню в 2008 году пытались перевести медицинский институт на украинский язык обучения. Студенты и преподаватели были в панике. Такая попытка уже была после 1954 года, но тогда профессура читала лекции на латыни, но не на украинском. Считалось, что нет украинской медицинской терминологии», – сказал Жилин.

По его словам, на протяжении всего украинского периода одной из основных задач Русской общины было сохранение русского языка в школах и вузах.

«Когда в 2001 году была предпринята попытка перевести целый ряд школ на украинский язык обучения, Русская община пикетировала школы в Ялте, Бахчисарае, Симферополе, буквально брали их в осаду. Нас поддерживали родители и многие люди. И в конце концом министерство образования Крыма отступило от этой идеи», – сказал Жилин.