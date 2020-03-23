23.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов
 
Криминал, Крым, Россия, Спецслужбы
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В Крыму ФСБ задержала 26-летнего жителя Джанкоя за ролики в оправдание терроризма




В Крыму следователями ФСБ  возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Джанкоя, который разместил на своей странице в социальной сети видеоролики, содержащие призывы к участию в террористической деятельности и оправдание терроризма.

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Как говорится в сообщении спецслужбы, по месту проживания были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Изъяты электронные носители информации и вычислительная техника.

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – говорится в сообщении ФСБ.

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