В Крыму – новый скандал из-за незаконной застройки побережья

04.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

В селе Уютное возле Евпатории местные власти «закрыли» глаза на капитальное строительство в запретной 100-метровой зоне у морского побережья – на участке, где разрешена только сельскохозяйственная деятельность.

Об этом в своем блоге пишет депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат описывает схему – чиновники не явились в суд и проиграли его, а позже выяснилось, что с участком были проведены манипуляции – его разделили и разрешили строительство.

«В конце 2019 года ко мне поступили многочисленные обращения жителей села Уютное. Люди возмущались возведением капитального строения прямо на границе с пляжем. Я инициировал ряд проверок…

Как было установлено Службой Госстройнадзора РК, участок гр-на В. имеет вид разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках»… На земельных участках с вышеуказанным ВРИ допускается лишь производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства. К тому же, как мне сообщили общественники, 100-метровая охранная зона от уреза воды до строения застройщиком явно нарушена. А потому Госстройнадзор Республики Крым не мог выдать застройщику разрешительных документов на начало строительных работ. Значит, возведение строения произведено незаконно», – пишет Бальбек.

При этом, местная администрация, которая подала иск в суд, не запретила какие-либо операции с земельным участком и не явилась на рассмотрение дела.

«Зато выяснилось, что каким-то образом земельный участок гр-на В., согласно Генплана с. Уютное, оказался в черте населенного пункта. А уже во время судебного разбирательства из одного большого участка были образованы несколько поменьше. Нынешний же документ с ВРИ (которого люди пока в глаза не видели) уже изменен на такой, который позволяет строительство капитальных сооружений на каждом из этих участков. Может быть, именно поэтому представители администрации в суд не являлись?..

Инициировал прокурорскую проверку по законности отнесения спорного земельного участка в черту населенного пункта и изменения ВРИ этого участка. Также установим расстояние до уреза воды. После чего, как я думаю, у правоохранительных органов возникнут большие вопросы к тем чиновникам, которые имеют отношение ко всем вышеописанным мною событиям», – подчеркнул Бальбек.