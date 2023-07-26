В Крыму объяснили, как противостоять ударам Storm Shadow по полуострову

Любовь Смирнова .  
26.07.2023 16:44
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Украина


Ракетные атаки на Крым три дня подряд нанесли не столько материальных потерь, сколько имиджевых для наших сил ПВО, которые явно нуждаются в количественном увеличении.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил атаман Крымского казачьего округа Вадим Иловченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ракетные атаки на Крым три дня подряд нанесли не столько материальных потерь, сколько имиджевых...

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«Есть свидетельские показания людей, которые проживают недалеко от тех мест, где были нанесены удары, и которые достоверно сообщают, что прилёт ракет был, это не беспилотные агрегаты. Но они были не с основного направления, а с тыла, сбоку. То бишь, используются все ресурсы этого оружия, те же ракеты Storm Shadow, которые могут мало того, что повторять профиль рельефа, над которым они летят, так ещё могут менять направление.

И вот, те беспилотные летательные аппараты американского производства, израильского производства, которые облетают наш Крым с достаточно серьёзной периодичностью, сканируют наш полуостров насквозь – мощность их аппаратуры позволяет это сделать. И они обнаруживают, естественно, слабые зоны в действиях наших – противоракетной, противовоздушной обороны. По цепочке сообщают, где есть определённые «чёрные дыры» или «белые пятна» на карте и пользуются этими белыми пятнами для пролёта этих ракет», – пояснил он.

Противостоять участившимся атакам можно только лишь наращиванием сил ПВО на полуострове, считает Иловченко.

«Противодействие очень простое – увеличивать группировку противовоздушной обороны методом включения в эту цепочку дополнительных объектов. То бишь – наращивать её в количественном составе. Качество тех, которые присутствуют, уже достаточно высокое, от минимальных до максимальных С-400. Поэтому просто увеличивать количество. Но для этого надо либо снимать их с другого направления, естественно, с учетом тактической ситуации, либо заказывать военно-промышленному комплексу дополнительные поставки, либо включать сюда какие-то ещё параллельные структуры», – считает атаман.

«Потенциал есть, конечно. Потому что страна-то огромная, и народ весь понимает, что это дело уже нужное. Если раньше мы говорили об этом – теоретически война, где-то там, за 200 за 300 км, так ближайшие двое-трое суток мы поняли, что нет, война здесь, на расстоянии вытянутой руки – Джанкой, Кировский район, это уже здесь, это уже рядом», – заключил Иловченко.

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