В Крыму объяснили, как противостоять ударам Storm Shadow по полуострову

Ракетные атаки на Крым три дня подряд нанесли не столько материальных потерь, сколько имиджевых для наших сил ПВО, которые явно нуждаются в количественном увеличении.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил атаман Крымского казачьего округа Вадим Иловченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть свидетельские показания людей, которые проживают недалеко от тех мест, где были нанесены удары, и которые достоверно сообщают, что прилёт ракет был, это не беспилотные агрегаты. Но они были не с основного направления, а с тыла, сбоку. То бишь, используются все ресурсы этого оружия, те же ракеты Storm Shadow, которые могут мало того, что повторять профиль рельефа, над которым они летят, так ещё могут менять направление. И вот, те беспилотные летательные аппараты американского производства, израильского производства, которые облетают наш Крым с достаточно серьёзной периодичностью, сканируют наш полуостров насквозь – мощность их аппаратуры позволяет это сделать. И они обнаруживают, естественно, слабые зоны в действиях наших – противоракетной, противовоздушной обороны. По цепочке сообщают, где есть определённые «чёрные дыры» или «белые пятна» на карте и пользуются этими белыми пятнами для пролёта этих ракет», – пояснил он.

Противостоять участившимся атакам можно только лишь наращиванием сил ПВО на полуострове, считает Иловченко.

«Противодействие очень простое – увеличивать группировку противовоздушной обороны методом включения в эту цепочку дополнительных объектов. То бишь – наращивать её в количественном составе. Качество тех, которые присутствуют, уже достаточно высокое, от минимальных до максимальных С-400. Поэтому просто увеличивать количество. Но для этого надо либо снимать их с другого направления, естественно, с учетом тактической ситуации, либо заказывать военно-промышленному комплексу дополнительные поставки, либо включать сюда какие-то ещё параллельные структуры», – считает атаман.

«Потенциал есть, конечно. Потому что страна-то огромная, и народ весь понимает, что это дело уже нужное. Если раньше мы говорили об этом – теоретически война, где-то там, за 200 за 300 км, так ближайшие двое-трое суток мы поняли, что нет, война здесь, на расстоянии вытянутой руки – Джанкой, Кировский район, это уже здесь, это уже рядом», – заключил Иловченко.