В Крыму посоветовали прибалтам и грузинам не совать свой нос в чужие дела

10.09.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Реакция Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии, заявивших о непризнании выборов в Госсовет республики Крым, ни на что не повлияет.

Об этом «Комсомольской правде» заявил вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс.

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«Мне просто смешно! Где Грузия, Латвия, Эстония и Литва, а где Крым с Россией. Какое отношение эти страны вообще имеют к крымским выборам? Мы же не делаем протест по поводу назначения нового премьер-министра Грузии и не комментируем их выборы. Почему они лезут сюда, вообще непонятно. Видимо, им делать нечего, вот и все. Они и занимаются этой ерундой. Пусть лучше разберутся со своими внутренними делами. И не лезут туда, куда не нужно. От того, что они говорят, ничего не изменится. «Собака лает, караван идет», – сказал Фикс.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Верховной раде крымские выборы вызвали истерику.