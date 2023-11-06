Батальон им. Богдана Хмельницкого в оперативно-тактическом формировании ВС РФ «Каскад» – это реальный выход для нежелающих воевать за киевский режим. Чем больше будет тактических успехов у российской армии, тем больше батальонов им. Ильи Муромца, Нестора Летописца и Владимира Великого будет появляться в составе ВС РФ, считают крымские эксперты.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», аналитик, координатор волонтёрской группы «Частная тыловая компания» Павел Селекзянов в эфире «Крым 24» предположил, что все идет к проведению референдумов о будущем Украины.

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«Нам с ними в любом случае жить вместе, и жить вместе в одной стране. Потому что единственным правильным решением, завершением этого конфликта, может быть только одно – это референдумы, в том числе в городе федерального значения Киев Российской Федерации. Да батальон, данное подразделение, имеет место быть и должно быть, в том числе для тех солдат ВСУ, которые действительно хотят искупить свою вину. Потому что людей, которые виноваты, на той стороне очень много. Но в любом случае, им с нами жить и нам с ними жить», – отметил он.

Аналитик напомнил, что еще буквально недавно переговоры с Россией были запрещены официальным декретом, а теперь о них начинают говорить, как о необходимости.

«Вспомните, год назад ещё никто не хотел вести никаких переговоров с Россией, а сейчас уже начинаются попытки, как только инициатива ВСУ практически иссякла, и у нас опять началась борьба за инициативу. Если летом можно было сказать, что стратегическая инициатива была в руках ВСУ, сейчас опять началась борьба за стратегическую инициативу. Когда только-только пошли тактические успехи между нашей армией и украинской, уже начинается прощупывание почвы, чтобы предложить нам какие-то условия. Условия, опять же, нам не выгодные абсолютно никак. Это также показательное отношение к нам, и чем дальше мы будем идти, чем больше у нас будет успехов, тем больше условий и лучше – нам будут предлагать. Но эти все условия, они были бы лучше тогда, ещё год назад», – уверен Селекзянов.

Военный эксперт и автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев напомнил, что в борьбе с ОУН-УПА в 1940-50-е годы лучше всех себя зарекомендовали перевербованные вояки.

«С недобитками националистов Западной Украины наиболее эффективно показали себя отряды из бывших боевиков, которые не обязательно перешли на нашу сторону из страха или под давлением. Просто, в ходе работы с ними их разубеждали, распропагандировали, объясняли, разжевали – и те, кто понимал, что их использовали и загоняли силой, они были наиболее эффективными борцами. Там же тоже была своя мобилизация. Молодых ребят по сёлам забирали, желания не спрашивали, надо и все. И те, которые осознали, переработали и пережили, они выявляли формирования. И в отличие от тех, кто остался недобитыми, и продвигал своих детей по комсомольской, партийной линии, те, кто были в составе войск НКВД, больше к теме национализма не возвращались», – подчеркнул Васильев.