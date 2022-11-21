В Крыму призвали национализировать имущество олигархов – противников СВО

Сенатор Андрей Кутепов предложил заморозить российские активы иностранных инвесторов и отечественных олигархов, которые уехали из страны и публично не поддерживают спецоперацию на Украине. Это предложение нашло поддержку в парламенте Крыма.

Его нынешний депутат Николай Волков и экс-депутат нескольких созывов Сергей Шувайников считают, что одной заморозки активов недостаточно – нужно разобраться с законностью их получения, чтобы вернуть в государственную собственность награбленное во времена Ельцина и Чубайса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если человек сегодня бросил свое государство на произвол, не хочет участвовать в достижении победы, более того, уехал и вредит нашему государству, то государство не обязано его защищать. Эти люди для нас уже абсолютно не являются гражданами. Кому служат, пусть туда и обращаются, в европейские суды, другие организации, которые обокрали наше государство. Этого же почитателя преступного мира, – заявил Волков в эфире «Радио Крым». – Мне не понятно только предложение – давно пора не просто заморозить, а отобрать эти деньги, и использовать для отстройки Мариуполя и Донбасса. Они эти деньги заработали в России, в этом государстве, и все ресурсы, которыми они пользовались, это наши общие ресурсы. Я считаю, что национализировать их активы гораздо лучше, чем заморозить».

Ветеран крымского парламентаризма Шувайников тоже считает, что национализация с экспроприацией будет лучшей поддержкой для страны, где рядовые граждане считают своим долгом помогать военным, а олигархи – нет.

«Российское общество это поддерживает, потому что предлагают заморозить активы хозяев тех предприятий, которые были приватизированы во времена Ельцина и Чубайса. Все это приватизировалось за копейки, за ваучеры, а потом получали миллионные прибыли. И те же госкорпорации, которые возникли на базе государственных предприятий, но потом каким-то образом попали в руки олигархов. Идея хорошая, олигархи не должны оставаться в стороне, тем более, кто уже давно за границей и открыто заявил о том, что не хочет быть гражданином России, а хочет сохранить свои миллиарды и яхты, – подчеркнул Шувайников. – Но это должно быть применимо ко всем, а не выборочно. Должен быть какой-то комиссионный подход. Мало того, нужно пересмотреть налоги на прибыль для тех, кто получал ее после 24 февраля и установить максимальную ставку».

В Крыму к национализации имущества иностранных собственников, выступающих на стороне украинской власти, приступили в ноябре. Первые решения коснулись более 130 объектов, относящихся к ООО «РусЛайн Ко», (арендатор ООО «НОВАЦЕНТР К», ООО «МОДУЛЬ ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

Перечень экспроприированной собственности будет расширяться, и на слуху два объекта – бутик-отель «Вилла София», принадлежащая народной артистке СССР Софии Ротару, и квартира в Ливадии президента Украины Владимира Зеленского, оформленная на его супругу Елену. Отель Ротару находится на набережной Ялты. Это памятник архитектуры «Купальни Роффе», где в советское время располагалась репетиционная база и студия звукозаписи ансамбля «Червона рута», солисткой которого была Ротару. В 90-е ей удалось незаконно оформить здание в собственность и сделать в нем бутик-отель на 12 номеров. Но после референдума и вхождения Крыма в состав РФ, отель выставлен на продажу.

«Она обещала для детей построить дом для талантливых детей, а сейчас пытается его продать за большие деньги. Надо его забрать, безусловно. Это должен быть дом отдыха для деток. Пусть приезжают и отдыхают», – считает депутат Волков, который возглавляет комитет Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия.

Инициатива, скорее, популистская, поскольку для отдыха детей памятник «Купальни Роффе» не подходит по своим размерам и не соответствует требованиям безопасности. Но от его продажи, в случае национализации, средств действительно хватит на строительство новой детской здравницы или на реконструкцию уже существующих, которые закрываются из-за тех же нарушений требований безопасности и санитарных норм.

Что касается квартиры Зеленских, то накануне экс-депутат Верховной Рады Олег Царев предложил подарить ее семье погибшего замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

«Я не очень креативный человек. Подарите квартиру семье Стремоусова. Пятеро детей и жена в положении. Это было бы правильно. В любом случае нужно позаботиться о судьбе», – заявил Царев в эфире «Крым 24».

Опять же, как и в случае с «Виллой София», процесс национализации предусматривает принять имущество в собственность республики и выставить его на продажу для пополнения бюджета. Квартиру Зеленских можно будет купить для семьи Стремоусова на аукционе, который проводит Минземимущества Крыма, и по цене, в которую эксперты оценят недвижимость с компенсацией затрат на ее оформление в государственную собственность.