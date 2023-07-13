В Крыму резко активизировался курортный сезон

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Курортный сезон в Крыму с потеплением и прогреванием моря активизировался. Ежедневно процент заполняемости курортов растет, как и цены на отдых.

Если раньше Минкурортов Крыма прогнозировало падение на треть от прошлогодних 6 миллионов туристов за год, то сейчас прогноз потерь снизился вдвое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В интервью «Крым 24» министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что пессимистические прогнозы постепенно рассеиваются.

«На старте сезона были достаточно серьёзные опасения о том, как всё пройдёт. Сейчас потихонечку, очень осторожно можно говорить, что да, сезон на самом деле «пошёл». И то, что касается автотранспорта, который мы видим на крымских дорогах – это просто один из этих показателей. Мы понимаем, что сейчас средняя заполняемость по Крыму подрастает каждый день на несколько процентов. Сегодня это уже порядка 55%, Южный берег загружен традиционно чуть выше – порядка 65%. В среднем количество легковых автомобилей и автобусов, которые ежедневно въезжают по Крымскому мосту, составляет около 7 тысяч автомобилей. В пиковые часы бывает 10 тысяч и больше», – отметил он.

За первую неделю пробок Минтранс РФ выявил пиковые дни – это воскресенье и понедельник. Относительно свободно можно проехать во вторник, среду и четверг. Ближе к пятнице очередь вновь начинает расти и достигает своего пика к воскресенью.

«Поэтому мы рекомендуем приезжать со вторника по четверг, плюс однозначно просим внимательно относиться к своему багажу, собирать максимально компактно, чтобы достаточно быстро можно было разгрузить автомобиль, пройти через рамку и багажную ленту, загрузиться снова и как можно быстрее проехать через мост», – отметил министр.

Дефицит железнодорожных маршрутов остался, несмотря на обещания Минтранса РФ сделать все возможное.

«У нас основной сдерживающий фактор – это ограничение авиасообщения. Весь туристический поток перешёл либо на автомобильный транспорт – это 70%, либо на железнодорожный – это 30%. Шесть ежедневных поездов по нашей просьбе всё-таки появились, прежде всего, из Москвы, которая стала основным логистическим хабом. Но, к сожалению, пока ещё нет ежедневного поезда, например, из Адлера или Минвод, а эти города, где сохранено авиасообщение. Это связано с ограниченными пропускными способностями железной дороги», – пояснил Волченко.

Тем не менее, поток автотуристов в Крым растет, а вместе с ним растут и цены на отдых. Многие объекты используют систему динамического ценообразования – чем больше спрос, тем выше цена.

«Крым стал единственным субъектом в России, который снизил стоимость отдыха в этом курортном сезоне. Пока этим ещё можно воспользоваться. Но мы понимаем, что чем выше будет заполняемость, тем, соответственно, стоимость будет повышаться. Это связано с динамическим ценообразованием, но сейчас по-прежнему цены ниже порядка там 30-40% по отношению к прошлому году, который также был достаточно непростым», – заключил министр.