В Крыму утвердили порядок и обозначили сроки передачи участков семьям героев СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Крыму утвердили порядок предоставления земельных участков в собственность ветеранам и инвалидам СВО, или их наследникам в случае гибели.

Учет и постановку в очередь будут вести администрации муниципалитетов, заявления принимать очно и почтовым отправлением, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Порядком установлен список необходимых документов, а также способы их подачи военнослужащим или членами его семьи. Прием документов будет осуществляться администрациями городских округов, городских и сельских поселений, на территории которых были зарегистрированы по месту жительства военнослужащие по состоянию на 24 февраля 2022 года», – пояснил глава Крыма Сергей Аксенов.

Главным документом для претендента станет удостоверение ветерана боевых действий, и справка с места службы, подтверждающая участие в выполнении задач СВО на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также для подтверждения регистрации в Крыму по состоянию на 24 февраля необходимо предъявить копию паспорта.

Для наследников в пакет документов необходимо вложить справку о гибели военнослужащего в зоне СВО и подтвердить родственную связь.

Постановка в очередь происходит в день подачи документов, и еще неделя уйдет на их проверку. Дальше заявитель должен получить официальное уведомление, что он является льготополучателем.

Сроки предоставления земельного участка в постановлении не оговорены. Земельные массивы для ветеранов и инвалидов СВО еще предстоит оформить документально и провести размежевание. Однако накануне в эфире телеканала «Миллет» премьер-министр правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что в следующем году на эти цели предусмотрено 200 миллионов рублей в республиканском бюджете. Земельные массивы под индивидуальную застройку определены в четырех районах.

«Глава республики поставил задачу, чтобы земельные участки были не пустые, а уже были проведены коммуникации, чтобы к этим земельным участкам, когда они будут выделяться, были подтянуты как сети водообеспечения, так и сети электроэнергии. Планируем выделить 200 миллионов рублей, чтобы в Черноморском, Сакском, Раздольненском, Ленинском районах начать эту работу. Полагаю, что в июне-июле сможем выдавать эти земельные участки», – заявил Гоцанюк.