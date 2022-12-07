В Крыму увековечили память «беркутовца», погибшего в ходе СВО

07.12.2022  13:17 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 118
 
Война, Вооруженные силы, Дзен


В Крыму открыли мемориальную  доску сотруднику ОМОН «Беркут», погибшему в ходе спецоперации на Украине.

Прапорщик полиции Александр Иванков посмертно награжден Орденом Мужества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму открыли мемориальную  доску сотруднику ОМОН «Беркут», погибшему в ходе спецоперации на Украине....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, WhatsApp и Viber.


Памятную табличку установили на школе села Новосельское Черноморского района, в которой учился погибший боец спецподразделения Росгвардии.

Его память пришли почтить сослуживцы, друзья и родные бойца.

Минутой молчания они отдали почести герою и возложили цветы к мраморной плите, с которой Александр Иванков отныне будет приветствовать учеников своей школы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть