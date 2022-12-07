В Крыму увековечили память «беркутовца», погибшего в ходе СВО
07.12.2022 13:17 (Мск), Симферополь
В Крыму открыли мемориальную доску сотруднику ОМОН «Беркут», погибшему в ходе спецоперации на Украине.
Прапорщик полиции Александр Иванков посмертно награжден Орденом Мужества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Памятную табличку установили на школе села Новосельское Черноморского района, в которой учился погибший боец спецподразделения Росгвардии.
Его память пришли почтить сослуживцы, друзья и родные бойца.
Минутой молчания они отдали почести герою и возложили цветы к мраморной плите, с которой Александр Иванков отныне будет приветствовать учеников своей школы.
Спасибо!
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