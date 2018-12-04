В Крыму задержали фейкового сотрудника ФСБ

04.12.2018, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму задержан «липовый» сотрудник ФСБ, разгуливавший с фейковым удостоверением и муляжами пистолетов.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе ведомства.

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Преступником оказался 21-летнй крымчанин, у которого на руках было удостоверение на имя капитана ФСБ Матвеева Павла Викторовича, а также муляжи пистолета ТТ и Макарова.

«По словам задержанного, поддельные удостоверения он использовал для осуществления противоправной деятельности на территории региона.

В частности, задокументированы попытки молодого человека, представлявшегося кадровым сотрудником ФСБ, присвоить собственность местной жительницы», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», ему грозит до 4 лет лишения свободы.