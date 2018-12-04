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В Крыму задержали фейкового сотрудника ФСБ
В Крыму задержан «липовый» сотрудник ФСБ, разгуливавший с фейковым удостоверением и муляжами пистолетов.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе ведомства.
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Преступником оказался 21-летнй крымчанин, у которого на руках было удостоверение на имя капитана ФСБ Матвеева Павла Викторовича, а также муляжи пистолета ТТ и Макарова.
«По словам задержанного, поддельные удостоверения он использовал для осуществления противоправной деятельности на территории региона.
В частности, задокументированы попытки молодого человека, представлявшегося кадровым сотрудником ФСБ, присвоить собственность местной жительницы», – говорится в сообщении.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Метки: ФСБ
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