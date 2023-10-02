В Крыму задержан мужчина, жестоко наказавший заукраинцев

Любовь Смирнова.  
02.10.2023 12:58
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Криминал, Крым, Россия, Украина


В Ялте разнорабочий забил до смерти хозяев гостевого дома, у которых он работал. По одной из версий, причиной стал бытовой конфликт.

По другой версии, владельцы мини-гостиницы из Днепропетровской области не скрывали своих проукраинских взглядов и высказывались о том, что Крым принадлежит Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Ялте разнорабочий забил до смерти хозяев гостевого дома, у которых он работал. По...

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По информации МВД по Республике Крым, хозяев гостевого дома хватился их знакомый – муж с женой не отвечали на телефонные звонки. На месте полицейские обнаружили тела супругов, женщины 58 лет и 66-летнего мужчины.

По видео с камер наблюдения было установлено, что накануне в дом зашел неизвестный, который избил семейную пару. По горячим следам его задержали в Судаке. 60-летний ялтинец намеревался покинуть пределы полуострова. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что мотивом нападения на супружескую пару стал бытовой конфликт.

«Я взял и просто их забил, всё. Я от этого не отказываюсь», – заявил он правоохранителям.

Выяснилось, что мужчина присматривал за частной гостиницей приезжих. Сама супружеская чета жила в доме по соседству, куда и нагрянул разнорабочий.

Насколько разные политические взгляды могли привести к решению забить супругов деревянной балясиной установит следствие. Злоумышленника задержали и поместили под стражу. По какой статье его будут привлекать к ответственности решит Следственный комитет.

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