В Крыму задержан угрожавший вооруженным нападением на школу

12.05.2021, Симферополь

ФСБ совместно с МВД задержан житель поселка Октябрьское Красногвардейского района Республики Крым, 1995 года рождения, который 11 мая 2021 г. разместил в одном из сообществ социальной сети заведомо ложное сообщение о готовящемся вооруженном нападении на образовательное учреждение села Октябрьское.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ и полиции.

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Свои действия гражданин объяснил желанием проверить оперативность работы специальных служб и заявил, что раскаивается в содеянном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Напомним, что в сентябре 2017 года по России прокатилась волна ложных звонков о минировании различных объектов. Тогда известный пранкер Андрей Столяров (Лексус) заявлял, что телефонные террористы, атаковавшие Москву, связаны с Украиной. «Переслушал запись одного из звонков-минирований. Теперь сомнений нет – Украина», – утверждал Столяров. Эту же версию РИА «Новости» тогда сообщил источник агентства в силовых структурах: звонки поступают с территории Украины.