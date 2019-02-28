В Крыму закрывают бюджетное отделение терапии при медакадемии

28.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму закрывают терапевтическое отделение клиники при единственном в республике медицинском вузе – Медицинской академии им. Георгиевского, которая с 2015 года вошла в Крымский федеральный университет.

Об этом в своем блоге сообщил один из работников Клинического медицинского многопрофильного центра Святителя Луки Дмитрий Митрушкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В письме, направленном работникам, говорится об «оптимизации штата». Митрушкин отмечает, что речь идет о сокращении штата лишь бюджетного отделения. Все остальные остаются на своих местах.

«Закрытие бюджетного отделения терапии – стартовал процесс ликвидации ко дню трудящихся 1 мая 2019 года. Что будет вместо терапии неизвестно. Судьба медицинских работников неизвестна, новые рабочие места не предлагаются… Саму клинику не закрывают, закрывают бюджетное отделение терапии в составе клиники, в этом особенность поданной информации. Понятное дело, отпишут, что клинику не закрывают, а реорганизовывают. Будем вместе следить за «дерибаном», – заявил Митрушкин.

Вступиться за коллектив пообещал сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков. Об этом он сообщил заведующему отделением терапии Олегу Савчуку.

«Мной направлено письмо и.о. ректора А.П.Фалалееву с просьбой рассмотреть возможность сохранения данного медицинского учреждения и проинформировать меня о принятом решении», – сказал Цеков.

Отметим, что Медицинская академия имени С.И. Георгиевского до воссоединения Крыма с Россией имела название Крымского государственного медицинского университета и была одним из крупнейших ВУЗов полуострова, где обучались студенты более чем из 50 стран.

Университет был аттестован Международной Организацией по вопросам образования (IES) как «ведущий вуз, известный и признанный в мире». Дипломы его выпускников признавались и ценились за рубежом.

После реструктуризации в 2015-м и вхождении ВУЗа в состав Крымского федерального университета им. Вернадского этот статус был утерян. Тогда, как писал «ПолитНавигатор», против объединения выступали студенты и преподаватели университета.

Также мы писали о том, что Клинические базы Крымского государственного медицинского университета им. Георгиевского перешли в собственность Крымского федерального университета.