В Крыму запускаются дорогие и сложные проекты

23.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Поезда в Крыму будут работать, скорее всего, на тепловой энергии, а не на электричестве.

Об этом на встрече с сенаторами РФ заявил министр транспорта Евгений Дитрих.

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«Рассматриваем проекты по электрификации. Дорогие и сложные проекты. Вполне возможно мы на подходах к мосту заменим электротягу тепловозом. И будем с тепловозами пускать дальние поезда. Пригородное сообщение тоже обеспечим специальными дизельэлектрическими электричками», – сказал Дитрих.

По его словам, первый железнодорожный состав пройдет по Крымскому мосту в декабре 2020 года.