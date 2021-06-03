В ЛДНР заявили, что Донбасс потерян для Украины навсегда

03.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Луганск и Донецк отдаляются всё дальше от Украины и незаконного киевского руководства, которое делает всё возможное, чтобы экономически и идеологически отрезать эти регионы от своей страны.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики, полномочный представитель на переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы были очень резко ограничены действиями украинских властей, когда они приняли решение полностью прекратить экономическое взаимодействие с этими территориями.

Безусловно, эти вещи оказали влияние, целый ряд блокад, которые начинались с водной блокады конца лета-осени 2014 года, последовавшая затем энергетическая блокада, транспортная и экономическая блокада, практически все ниточки, которые связывали Украину с Донбассом через линию разграничения, они попытались обрезать», – сказал он.

Также представитель ЛНР отметил, что нынешняя киевская власть с точки зрения Донбасса нелегитимна.

«Были ли законными выборы нынешнего президента Украины? Для кого-то – возможно, на тех территориях, которые за него голосовали, возможно, они могут рассматривать его как легитимного. Донбасс в этом шабаше участия не принимал. Соответственно, Донбасс не может отвечать за действия того человека, который сейчас находится при власти на Украине. С точки зрения Донбасса, как избирателей, безусловно, эти выборы никакого отношения к Донбассу не имеют, и ни о какой легитимности в глазах Донбасса нынешняя киевская власть не имеет, точно так же, как и предыдущая», – добавил Дейнего.

В свою очередь, руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов подчеркнул, что ДНР продолжает активную интеграцию в Россию.

«ДНР продолжает выстраивать мост в РФ, мы видим своё будущее в составе большой России. Маленькие страны не могут создавать глобальных проектов, они не могут иметь настоящий суверенитет и независимость, сегодня мы видим это на всём постсоветском пространстве. Только большие страны могут создавать глобальные проекты и защищаться, иметь статус независимых государств и полноценно отстаивать интересы своих граждан, поэтому, конечно, мы хотим быть в России», – сказал он.

Далее политик отметил, что получившие российские паспорта жители Донбасса ждут возможности принять участие в выборах в Госдуму.

«Сегодня по социологии рейтинг Владимир Путина на Донбассе выше, чем в любом русскоговорящем регионе России. Конечно, люди очень хотят принять участие в голосовании по выборам в Государственную думу РФ в сентябре. Такая возможность будет предоставлена. Сейчас наше общественное движение «Донецкая республика» прорабатывает эти алгоритмы, и в ближайшие дни эта информация будет официально выложена в наших медиа-ресурсах», – заключил Муратов.