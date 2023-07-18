В ЛДПР пообещали жёстко наказать единоросса Милонова за инцидент на Донбассе

У депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, воюющего в ДНР в качестве артиллериста, произошел конфликт с активисткой ЛДПР из Горловки Ириной Воскобойниковой. Депутат ворвался в отделение партии жириновцев и обвинил юриста Ирину Воскобойникову в работе на ВСУ. У женщины случился второй инсульт. Первый она перенесла, когда потеряла сына на войне.

Сейчас Ирина потеряла речь и находится в реанимации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой возмущен поступком коллеги, который он назвал негодяйским.

«Было совершено нападение со стороны как бы депутата Милонова. Поступок негодяйский, который довел женщину до второго инсульта. Она и так уже была инвалидом. Кроме того, сына потеряла, он погиб в борьбе с укронацистами. Не имея на то никаких оснований, Милонов, который возомнил себя шерифом ДНР, в региональном отделении истерически напал на Ирину, в результате чего она оказалась в больнице», – заявил Луговой журналистам в Госдуме.

Он пообещал жестоко наказать Милонова.

«Иначе как латентным иноагентом я его назвать не могу. Таких людей называют волками в овечьей шкуре, но больше, чем на шакала он не тянет. Поэтому этот персонаж будет нами наказан самым жестким образом – этот самомобилизовавшийся Милонов, который отличается в Думе тем, что устраивает эпатажные выходки, проявляет хамство и ведет себя крайне негодяйски по отношению к своим коллегам. Мы заставим этого подлеца извиниться», – сказал Луговой.

Находящийся на фронте Милонов утверждает, что Воскобойникова выкладывала личные данные военнослужащих и места их расположения в соцсетях, оскорбляла руководство его бригады.

«Никто там не врывался, вошли мы спокойно, есть видео. Я не знаю, что они там смонтировали. Она стала хамски разговаривать, ссылаясь на то, что она бывший прокурорский работник, называть нас крысами, сволочами — представителей армии России. И если, не дай бог, по расположениям [подразделений российских военнослужащих] прилетит HIMARS, Воскобойникова отвечать не будет за это. Я по этому факту обратился в правоохранительные органы», — заявил Милонов изданию «Ньюс.ру».

Ирина Воскобойникова, которая находится сейчас в больнице, пояснила членам ЛДПР, которые пришли ее навестить, что действительно публиковала имена военнослужащих в закрытом чате в «Телеграме». В этой группе родные погибших под Бахмутовым пытались выяснить, где находятся тела бойцов. Воскобойникова даёт бесплатные юридические консультации землякам, открыла «Зал славы» погибших в СВО студентов ДНР.

Журналист из Санкт-Петербурга Дмитрий Борисенко возмущен поступком Милонова.

«Милонов, я тебе тайну открою. В одной силовой структуре, где работают люди с горячим сердцем и чистыми руками, очень возмущены твоим поведением. По закону, пока ты чист…ПОКА…но приглядывать теперь за тобой будут весьма пристально. А от себя добавлю, что готовится иск о защите чести и достоинства матери погибшего военнослужащего Егора Воскобойникова – Ирины Анатольевны Воскобойниковой. Встретимся в суде, Виталик. И я тебе обещаю МУЖСКОЙ разговор тет-а-тет», – написал Борисенко в своем тг-канале.