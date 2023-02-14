В ЛДПР придумали медаль Кузьмы Минина

Елена Острякова.  
14.02.2023 18:30
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить «орден или медаль» героя 17-го века Кузьмы Минина и награждать ею тружеников тыла.

Об этом он заявил сегодня журналистам в кулуарах российского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить «орден или медаль» героя 17-го века Кузьмы Минина...

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«Мы предлагаем ввести государственную награду для тружеников тыла, для швейбатов, которые сегодня образовало движение «Шьем за наших» и многих-многих других, кто трудится сегодня в тылу, обеспечивая тех, кто на передовой, поддерживая тем самым обороноспособность вооруженных сил, за каждого, кто отдает свои жизни за мир и будущее каждой российской семьи», – сказал Слуцкий.

Лидер ЛДПР выразил надежду, что это будет сделано в ближайшее время с участием всех депутатов и при поддержке Правительства.

Кузьма Минин – организатор и один из руководителей Земского ополчения 1611-1612 годов в период борьбы русского народа против польско-литовской и шведской интервенций.

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