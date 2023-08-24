В Лондоне призывают украинцев быть готовыми к затяжной и кровопролитной войне

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Одним из сценариев войны на Украине, кроме капитуляции, может быть временное прекращение огня, перегруппировка и подготовка к следующему горячему этапу.

Об этом в интервью ВВС заявил экс-глава Объединенных Вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

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«Другой путь – остановить боевые действия сейчас, объявить не перемирие, а временное прекращение огня, признавая, что нет военного способа для решительной победы на поле боя. То есть, это не признание поражения или потери, а принятие статуса-кво и приостановления вооруженного конфликта. К сожалению, обе стороны воспользуются паузой, чтобы собраться с силами и перевооружиться. А война восстановится в будущем с еще большими смертями и разрушениями, тогда как все остальные из нас будут жить в условиях неопределенности», – сказал генерал.

По его мнению, Запад мог бы перестать требовать от Украины быстрых побед и продвижений, помогая ей наносить удары по территории РФ.

«Третий путь состоит в ряде шагов, главный из которых – снять с Украины давление четких графиков, достижения быстрого результата, победить. В ином случае, западная поддержка будет утрачена. Цена попыток победы, когда для этого нет сил, в том, что Украина может потерять то, что приобрела, затрачивая свои силы попытками штурма сильной российской обороны. Если избавиться от давления плотных графиков, то третий путь состоит в том, чтобы остановиться и замыслиться, поддерживать давление на россиян на линии фронта, продолжать постепенно истощать российские силы, которые будут сидеть в своих окопах длинной холодной зимой, которая будет тяжелой для обеих сторон. А в это время выстраивать военную мощь Украины с западной поддержкой, чтобы она достигла убедительную победу на поле боя в следующем году или через год. Если нарастить превалирующие мощности, выстроить превалирующую силу, то победа будет более быстрой, а потери – меньшими. А пока это происходит, нужно дальше ослаблять российскую решительность и боеспособность атаками на ее Черноморский флот, влиянием на российское общественное мнение. Потому, дальнейшие дроновые удары по Москве будут иметь большое символическое, если не военное значение. Вызов этого сценария в том, что он требует, чтобы украинский народ, каждый украинец был готов к долгой, нелегкой войны, потому что это – единственный способ отвоевать земли, украденные российским вторжением», – резюмировал Бэррон.