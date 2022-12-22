«В Лондоне трагедия – США отбили Зеленского у британцев» – политолог-американист

22.12.2022  19:48 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Британские спецслужбы полагали, что полностью «ведут» президента Украины Владимира Зеленского, тогда как США не особо «заморачивались» и просто взяли и привезли его себе.

Об этом в эфире «Первого телеканала» заявил политолог-американист Сергей Судаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британские спецслужбы полагали, что полностью «ведут» президента Украины Владимира Зеленского, тогда как США не...

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«Посмотрите, как паблики отреагировали, для меня очень важно (на визит Зеленского в США – ред.). Не как подается в СМИ, которые на девяносто процентов проплачены и ангажированы. А что люди пишут: «Крайнее неуважение к нашим традициям», «Неуважение этого бомжа, у которого нет пятьдесят долларов даже на самый дешевый костюм. Потому что даже бомж сможет надеть костюм, когда пойдет к президенту».

Да, говорят, хорошие пиарщики. Речь, которую ему (Байдену – ред.) написали – понятно, что была написана речь, позорище полнейшее. Неужели ты не можешь в голове держать какую-то речь? Не можешь, потому что тебе это написано», – описал он реакцию людей.

«А в Британии трагедия по поводу этого визита. Причем большая трагедия. Потому что британцы полагали, что их спецслужбы очень хорошо его (Зеленского – ред.) ведут, очень хорошо его оберегают и ни в коей мере не отдадут его на полное потребление США, все хотят свой кусочек откусить.

Американцы показали очень просто, что они его просто взяли и привезли к себе. Причем не на правительственном самолете, а именно на военном, который принадлежит Пентагону», – отметил Судаков.

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