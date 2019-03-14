В Луцке полиция задержала свиней, встречавших Порошенко

14.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Петр Порошенко пока так и не появился в Луцке, где планировалось его предвыборное мероприятие.

Об этом передают журналисты украинских изданий с места событий.

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“Житель Луцкого района Николай Гачевский привез на встречу с Порошенко поросенка – “маленького Свинарчука”, которого он назвал Петей “в честь нашего гаранта”, – сообщает киевская интернет-газета “Страна”.

Напомним, что Свинарчук – это первая фамилия замглавы возглавляемого президентом СНБО Олега Гладковского, который оказался замешан в громком коррупционном скандале, связанном с хищениями в оборонной сфере.

Также отмечается, что по улицам города на поводке водят еще одного “свинарчука”, который хрюкает и визжит.

Некоторые местные жители пришли с надувной Свинкой Пеппой – персонажем британского мультсериала.

В свою очередь волынский портал “Под прицелом” сообщает, что полиция начала забирать поросят у протестующих.

Также местные журналисты пишут, что Театральная площадь Луцка перекрыта правоохранителями еще с утра.

“Между простыми жителями города, которые хотели бы задать несколько вопросов президенту, и полицией произошло столкновение. Как стало известно, полицейский Юрий Владимирович С., всевозможными действиями отталкивает людей. Также стало известно, что волынских журналистов не пропускают за ограждение. Якобы со временем пропустят аккредитованных журналистов, но информации об аккредитации не было… Охрана же, тем временем, всех тех, кто хочет пообщаться с гарантом и журналистов, которых не пропустили, фотографирует и снимает на камеру”, – передает издание.

За ограждение пропускают только тех, кто оказался в списках, составленных пресс-службой президента.

По последним данным, Порошенко в Луцк не приедет, а отправится в Ковель.