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17.04.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В Луганске рассказали о спецрейдах СБУ

Военнослужащие ВСУ совместно с сотрудниками СБУ проводят на КПВВ «Станица Луганская» совместные рейды по выявлению граждан, не поддерживающих действующую киевскую власть.

Об этом во время брифинга сообщил начальник управления пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По сообщению источника, на КПВВ «Станица Луганская» в преддверии второго тура президентских выборов проводятся совместные рейды представителей ВСУ и СБУ. Эти действия нацелены на выявление лиц, выражающих негативное отношение к действующей власти», – рассказал Яков Осадчий.

По его информации, известны случаи исчезновения граждан, которых СБУ задерживала якобы для проверки документов.

«Данные факты свидетельствуют о том, что теряющее свои позиции украинское руководство стремится всеми способами заставить граждан страны поддержать на выборах действующего руководителя страны Петра Порошенко, применяя при этом шантаж и насилие», – добавил начальник пресс-службы НМ ЛНР.

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