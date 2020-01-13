В Луганске вынесли приговор агенту СБУ

13.01.2020, Луганск, Сергей Вредников

Житель подконтрольного ЛНР города Кировское приговорен Верховным судом республики к 12 годам лишения свободы за государственную измену.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В период времени с апреля 2018 года по декабрь 2018 года житель города Кировска совершил государственную измену в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Луганской Народной Республики, выразившейся в оказании помощи в дискредитации выборов Главы Луганской Народной Республики и депутатов Народного Совета ЛНР путем осуществления фото- и видеофиксации лиц, участвующих в организации и проведении выборов с целью их идентификации и оказании на них давления со стороны спецслужб Украины.

Кроме того, житель города Кировска на территории Украины принял участие в судебном заседании и дал показания о незаконности выборов в ЛНР в целях дискредитации органов власти и конституционного строя ЛНР», – говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в ходе судебного процесса подсудимый дал признательные показания, подробно описав последовательность событий и свою роль в описанных событиях.

«С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенного преступления, а также позиции государственного обвинителя, житель города Кировска осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Приговор суда вступил в законную силу», – сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.