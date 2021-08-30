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30.08.2021 18:28 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Украина
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В Мариуполе боевик «Азова» устроил смертельное ДТП на отжатом мотоцикле

Новости УкраиныБоевик запрещенного в РФ националистического подразделения «Азов», находясь под воздействием психотропных препаратов, в оккупированном...

Боевик запрещенного в РФ националистического подразделения «Азов», находясь под воздействием психотропных препаратов, в оккупированном ВСУ Мариуполе протаранил остановку на незаконно присвоенном мотоцикле.

Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«28 августа в Мариуполе на перекрестке улиц Торговая и Митрополитская боевик бригады «Азов» капитан Москаленко, управляя мотоциклом «Кавасаки ZX-600», не справился с управлением и на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП три человека получили травмы, а четвертый, гражданин Тарасенко, погиб», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что виновника аварии с травмами доставили в госпиталь, где после проведенной экспертизы врачи определили, что в момент ДТП боевик находился под действием психотропных препаратов.

«В ходе оперативной работы сотрудниками полиции установлено, что мотоцикл принадлежит жителю Мариуполя, который с 2016 года числится пропавшим без вести. С целью сокрытия данной информации от общественности, в преддверии визита председателя Верховной рады в зону ООС 30-31 августа, командование бригады «Азов» угрозами оказывает воздействие на потерпевших в ДТП и следственные органы», – отметили в пресс-службе.

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