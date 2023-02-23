В МИД Украины обещают «поработать» с западным населением, чтобы выбить поставку истребителей

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Чтобы Украина получила западные истребители, помимо прочих проблем, нужно решить еще вопрос с подготовкой западного общества.

Об этом «Украинской правде» заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Мельника, подготовка западного населения займет несколько месяцев.

«На самом деле, для наших партнеров это – я не скажу, что «красная линия», но это вопрос, в котором они нуждаются в определенном времени, чтобы просто переосмыслить его. Я могу дать прогноз. Я думаю, что мы на протяжении следующих месяцев этот вопрос решим. Тут речь идет не только об исключительно военных моментах, не только об обучении пилотов, то есть ряда практических моментов, которые должны быть учтены, а также есть и некоторые очень деликатные политические вопросы, как и относительно ракет большой дальности. Нам нужно подготовить общества в этих государствах для того, чтобы правительство почувствовало, когда они примут это решение, что общественность будет на их стороне. Это важно для каждого государства», – заявил Мельник.

По мнению военного аналитика Ильи Крамника, поставки истребителей странами Запада, даже если такое решение будет принято, не будут масштабными или быстрыми. В своем блоге он объясняет это тем, что в Европе количество свободных и исправных самолетов стремится к нулю, темпы подготовки украинского персонала для обслуживания истребителей дают основание предположить, что передана будет лишь одна эскадрилья.

Еще одной проблемой является отсутствие необходимой для обслуживания западных самолетов инфраструктуры.

«Что может быть поставлено? Могут быть переданы оставшиеся советские истребители, если, например, тех же поляков уговорят на передачу МиГ-29, отдав им дополнительные F-16, на которых поляки уже умеют летать и которые они уже умеют ремонтировать. Могут быть поставлены легкие УТС типа L-39, которые могут быть относительно быстро переделаны в носители УАБ типа JDAM. В общей сложности это до нескольких десятков бортов, принципиально не меняющих соотношения сил. Что может быть поставлено быстро и в большом количестве? F-16 резерва ВВС США с американским персоналом и летчиками «добровольцами» и «отпускниками». Фактически это корейский сценарий наоборот, но такое вовлечение в конфликт пока что противоречит всей наблюдаемой политике США, которые стремятся максимально переложить тяжесть непосредственного участия на Европу. Европе же быстро и много поставлять нечего», – пишет Крамник.

Он отмечает, что места базирования западных самолетов станут уязвимыми перед российскими ударами.

«Независимо от того, что именно будет поставлено, для сохранения парка базировать его придется в условном Жешуве, совершая вылеты с использованием аэродромов подскока у Винницы/Хмельницкого. Иначе сведение этого парка к минимальному числу бортов, совершающих 1-2 вылета в день станет просто делом времени – в силу работы «Калибров» и прочих средств большой дальности», – резюмировал эксперт.