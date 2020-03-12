В Минобороны Украины попытались перенаправить гнев националистов на Зеленского

12.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Минобороны Украины сегодня собрало в Киеве экстренный брифинг, чтобы заверить в неизменности курса на вступление в НАТО.

Поводом стали вчерашние неосторожные высказывания нового главы военного ведомства Андрея Тарана, который признал, что Украина вряд ли сможет в обозримой перспективе соответствовать требованиям альянса, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националисты расценили это как сигнал к возможному дрейфу от евроатлантической интеграции. В итоге Тарану пришлось поручить пресс-секретарше Минобороны Светлане Павловской выступить с разъяснениями.

«Вчера министр бороны Украины Андрей Таран в своём обращении к руководящему составу ВСУ и Генштаба подчеркнул, что на данный момент полноценная адаптация Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО является недосягаемой.

Данное заявление вызвало разногласие в нашей медиасфере. Именно по этой причине я хочу выделить некоторые вещи, которые являются необходимыми для понимания этой проблемы – как в общем, так и, соответственно, тех нюансов, которые играют главную роль», – сказала она.

После чего официальный представитель Минобороны попыталась объяснить, что основной стандарт НАТО – это нормативно-правовой акт, который является чистой формальностью, потому что ни одна из стран-участниц не соответствует в полной мере нормам Североатлантического альянса.

Кроме того, она намекнула, что ВСУ не могут просто так соответствовать стандартам НАТО, если государство никак не может получить даже план действий по вступлению в альянс.

«Министерство обороны Украины делает всё возможное, чтобы ВСУ были максимально совместимы с силами стран-членов НАТО во время проведения общих операций и действий под руководством НАТО.

А также считаю необходимым заявить, что в НАТО вступает страна, а не отдельно Вооруженные силы, поскольку изменения коснутся всей страны, а не только сил обороны», – резюмировала Павловская.

Отметим, что новый министр обороны Андрей Таран вчера заявил, что адаптация ВСУ к стандартам НАТО в ближайшее время является недостижимой целью.

«Учитывая наши реалии, главной задачей министерства обороны вместо амбициозной, но недостижимой в ближайшее время цели полной адаптации ВС Украины к стандартам НАТО, должна быть вполне реальная цель – максимальное обеспечение способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса», – сказал Таран в ходе вчерашнего выступления.