20.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
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В МинСтеце нашли виновника трансляции в Борисполе ролика с Украиной без Крыма

В Министерстве информационной политики Украины завершили служебное расследование относительно трансляции видеоролика в международном аэропорту “Борисполь”, где Украина была изображена без Крыма, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

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“Относительно служебного расследования относительно трансляции видеоролика в международном аэропорту “Борисполь” сообщаем, что такое расследование проведено, видеоролик исправлено исполнителем”, – сообщили в ведомстве.

Напомним, 29 апреля в полицию обратился пассажир аэропорта “Борисполь”, который сообщил, что в помещении транслируют видеоролик, в котором Украина изображена Крыма.

По данному факту следственным отделом отделения аэропорта “Борисполь” было открыто уголовное производство. Виновнику будет угрожать ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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