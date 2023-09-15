«В Молдове идёт раскрутка прибалтийского сценария» – приднестровский политик

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Молдавская власть, которая уронила людей в обнищание почти до нуля, не видит иного способа укрепить свои позиции, кроме зачистки информационного поля и разрыва с Москвой.

Об этом в эфире программы «Вопрос дня» на телеканале «Первый Приднестровский» заявил приднестровский историк и политолог, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы имеем дело с опереточными националистами, которые выполняют чёткие указания Запада. Видимо, им не удалось спровоцировать Россию на разрыв раньше, когда они сокращали персонал посольства, когда они выставляли дурацкие претензии со шпионскими антеннами, когда они просто закрывали каналы», – так прокомментировал Сафонов высылку из Кишинёва директора агентства Sputnik-Moldova Виталия Денисова.

По его словам, сейчас молдавские власти думают, как бы уколоть Россию больнее, – и вот как раз представился такой случай: высылка руководителя известного информационного ресурса. А дальше, по мнению Андрея Сафонова, провокации будут гораздо острее.

Заявления, что Виталий Денисов якобы представлял угрозу безопасности Молдовы, Сафонов назвал «националистической белибердой»: каждый журналист, который работает либо руководителем, редактором, издателем, или просто пишущим корреспондентом – в любом случае он отстаивает какую-то точку зрения.

«В данном случае Молдавия, надо отдать должное, славилась около 30 лет многообразием СМИ и высказыванием разного рода аналитиков, экспертов, пишущей братии. Сейчас, видимо, идёт зачистка – под местные выборы, под президентские, под парламентские, потому что нынешняя власть, которая уронила людей в обнищание почти до нуля, – она, конечно, другого способа укрепить свои позиции не видит, кроме зачистки информационного поля – раз, и разрыва с Москвой – два», – сказал приднестровский депутат.

По его оценке, молдавские власти хотят минимизировать информацию, которая пойдёт достаточно скоро, потому что националистический беспредел будет только усиливаться:

«Когда ты имеешь поле из одних только послушных масс-медиа – это одно. А когда тебя мгновенно хватают за руку, рассказывают то, что происходит, и вдобавок обличают тех, кто в этом виновен – это уже принципиально иная ситуация, для них невыгодная», – отметил Сафонов.

Эксперт обратил внимание на то, что впервые происходит депортация неугодного человека, находящегося на законных основаниях в Молдове, в таком ускоренном режиме.

«И это значит, что в следующий раз могут кого-то арестовать и посадить, я не исключаю. Наверняка идёт раскрутка сценария по прибалтийскому варианту. Там, где особенно ни с кем не церемонятся», – прогнозирует Андрей Сафонов.