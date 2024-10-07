В Молдове предложили Приднестровью мёртвую «минскую» формулу

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Александр Стояногло, один из кандидатов в президенты Молдовы, в ходе брифинга представил три базовых принципа для решения «приднестровской проблемы», которым он обязуется следовать в случае избрания главой государства.

Все они основаны на включение Приднестровья в состав Молдовы «с гарантированным статусом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым принципом, по словам кандидата, является диалог официального Кишинёва с властями Приднестровья.

«Все решения, касающиеся Приднестровского региона и его жителей, должны приниматься исключительно путём диалога. Нужно исключить язык ненависти и любые формы дискриминации в отношении граждан Молдовы в Приднестровье. Жители Приднестровья не должны быть заложниками раздоров разнообразных элит», – считает Стояногло.

Второй принцип, предлагаемый кандидатом, является предоставление Приднестровью статуса, который будет гарантирован конституцией страны.

«Я с сожалением признаю, что ныне действующая в Молдове власть фактически отказалась от своих конституционных и международных обязательств – решать приднестровский вопрос на основе предоставления региону конституционно гарантированного статуса. Необходимо решительным образом вернуться к этому важнейшему достижению переговорного процесса всех прошлых лет. Справедливый и надежный статус для Приднестровья в составе Республики Молдова – это то, что сделает нас вместе на порядок сильнее», – заявил Александр Стояногло.

В качестве третьего принципа кандидат предлагает мир и нейтралитет.

«Нет и не может быть никакого силового решения приднестровского вопроса. Кто бы ни пытался применить эту силу. Люди на обоих берегах Днестра давным-давно переросли эти дикие и порочные способы выяснения отношений. Эти принципы составляют основу жизнеспособной стратегии для обеспечения лучшего будущего для всех граждан Республики Молдова, включая жителей Приднестровья», – заключил кандидат.

Отметим, что в выступлении Стояногло не прозвучало его отношение к причинам, сделавшим реальностью приднестровский конфликт, в частности, установление этнократического режима в Молдове, румынизация молдавского языка и молдавской символики, отказ от молдавской идентичности и введение в учебные заведения курса «история румын».

Кандидат, занимающий вторую строчку в президентском рейтинге, предпочитает игнорировать вопросы национальной идентичности молдаван, заявляя, что является этническим гагаузом и не хочет вмешиваться в вопросы, которые якобы должны решать сами молдаване.

Кроме того, Александр Стояногло в одном из своих интервью поддержал идею, озвучиваемую властями Молдовы и представителями Запада, о замене российских миротворцев в зоне конфликта гражданской полицейской миссией, против чего решительно выступает Тирасполь.

Не в восторге приднестровцы и от колкостей со стороны кандидата в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой, чьи комментарии, касающиеся молдавской тематики, его якобы «раздражают». Поэтому намерение Стояногло мобилизовать в свою поддержку приднестровцев, обладающих молдавским гражданством, скорее всего, не увенчаются успехом.