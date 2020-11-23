23.11.2020

Мемориал солдатам Вермахта возводят в молдавском городе Фалешты на территории русского лицея имени А. Пушкина.

Об этом сообщает сайт Cenzura, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Власти аргументируют это тем, что школа, мол, «построена на костях». Местная администрация пояснила, что это «памятник в честь немецкого народа». Проект реализует немецкая и румынская неправительственные организации. Строительство было согласовано и одобрено руководством лицея.

Избранный президент Молдовы Майя Санду демонстративно не празднует День Победы. Кроме того, она заявляла, что в нацистском гауляйторе в Румынии и Молдове Йоне Антонеску были «и положительные, и отрицательные черты».

Напомним, в начале ноябре вандалы изуродовали памятник советскому полководцу Григорию Котовскому в молдавском городе Хынчешты, который до 1990 года носил название Котовск.

В июле вандалы разбили облицовочную плитку на воинском захоронении Великой Отечественной войны в молдавском селе Гура Быкулуй.

В апреле – разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте в одном из парков Кишинева.

В ноябре 2019 года неизвестные разгромили памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района Молдовы.