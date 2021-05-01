В Москве на Первомай задержали Удальцова, Чебурашку и еще несколько человек

01.05.2021, Москва, Елена Острякова

Акция коммунистов в Москве на Первомай состояла из двух частей.

С утра сторонники левых идей собрались на Манежной площади, возложили цветы к Могиле неизвестному солдату и памятнику Карлу Марксу на Театральной. После этого лидер КПРФ Геннадий Зюганов произнес пафосную, но бессодержательную речь не столько для сторонников, сколько для журналистов.

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Затем толпа перешла на Пушкинскую площадь, где проводил митинг «в форме встречи» депутат Госдумы Валерий Рашкин, который ранее был уличен в связях с блогером-уголовником Алексеем Навальным.

На Манежной был задержан лидер Левого фронта Сергей Удальцов. После тюремного срока по «болотному делу» он находится под наблюдением и не имеет права участвовать в массовых мероприятиях. Однако активист все равно их посещает, но ограничивается интервью поодаль от акции. В этот раз номер не удался.

Спустя несколько часов Удальцов вернулся уже на Пушкинскую и продолжил общаться с журналистами, но при этом успевал отгонять от себя людей с флагами и плакатами, чтобы не привлекать внимания полиции.

В это время помощники Рашкина вместе с полицией уговаривали молодых людей из Революционной рабочей партии свернуть свои знамена и лозунги. Разрешена была символика только КПРФ – и то, не вся. Полиция запретила разворачивать большой транспарант «Держитесь левой стороны», который Рашкин назвал своей собственностью Правоохранители попытались конфисковать «собственность» Рашкина, когда она была уже свернута, но депутат Денис Парфенов отбил наглядную агитацию.

В своей речи Рашкин призывал сторонников не голосовать за «Единую Россию». Своих друзей-либералов он на этот раз не упоминал, но не сдержался от использования клише Навального по «жуликов и воров».

Когда слово взял Парфенов, к трибуне пробился мужчина в костюме Чебурашки и с плюшевой игрушкой в виде этого сказочного персонажа. Что он хотел, так никто и не понял, полиция тут же задержала возмутителя спокойствия, коммунисты этому не препятствовали.

Минут через 20 задержали еще несколько человек. Они оказывали сопротивление. На трибуне в это время пели «Варшавянку».