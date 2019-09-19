В Москве назвали причину, по которой Нетаньяху может остаться с носом

19.09.2019, Москва, Елена Острякова

Неприятие русскоязычными репатриантами в Израиле строгих религиозных норм может помешать «партии русскоязычных» «Наш дом – Израиль» Авигдора Либермана создать коалицию с партией Биньямина Нетаньяху «Ликуд», которые набирают на два голоса в парламенте меньше, чем их соперники из левоцентристской коалиции‎ “Кахоль-лаван”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил политолог Олег Бондаренко, комментируя провал Нетаньязу на выборах.

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«Главная точка несогласия Либермана с союзниками Нетаньяху – это принятие закона о том, чтобы представители религиозных евреев также служили в армии. Общество, согласно социологическим опросам, эту позицию поддерживает. Второй момент это работа сферы услуг и транспорта по субботам. Нерелигиозные евреи от этого страдают. Среди русскоязычной диаспоры особенно сильно движение антишаббатников», – сказал Бондаренко.

Политолог Илья Гращенков считает, что русские репатрианты, которые в 90-е годы приехали в Израиль, изменили его общество.

«Эти люди не приняли жесткого религиозного унитарного общества и все эти годы активно боролись за то, чтобы страна стала более светской. Наши сограждане вышли с лозунгом «Мы не фраеры», подразумевавшим, что люди должны работать по субботам, вести нормальную жизнь, не согласуя ее с раввинами», – сказал Грищенков.

В новом составе Кнессета Израиля будет 8 русскоязычных депутатов, 5 из которых являются членами партии «Наш дом – Израиль».

На выборах лидирует левоцентристский блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), возглавляемый бывшим главой генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.

На втором месте – партия премьера страны Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Блок Бени Ганца опережает “Ликуд” ненамного, всего на пару депутатских мандатов. Левоцентристы, по предварительным подсчетам, могут рассчитывать на 33 кресла в Кнессете, а «Ликуд» – 31.