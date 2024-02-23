В Москве обещают повторение Карибского кризиса, если Украине дадут F-16

Владимир Гладков.  
23.02.2024 09:58
  (Мск) , Москва
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Авиация, Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Предоставление Украины самолётов F-16 может стать достаточным основанием для начала подготовки ядерного удара по местам базирования.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предоставление Украины самолётов F-16 может стать достаточным основанием для начала подготовки ядерного удара по...

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«F-16 попасть на Украину могут, и сесть могут. Но взлетят ли они обратно, вот в чём вопрос. Ведь чтобы подготовить F-16 к взлёту, необходима целая аэродромная логистика. А логистика Украины с трудом обеспечивает даже те самолёты, для которых они готовилась.

А для F-16 нужна целая система аэродромного привода «TACAN», которой нет. Есть это всё у Польши и Румынии. Эти господа-министры, которые пытаются втянуть свои страны в войну, должны осознавать, что как только первый F-16 нанесёт более-менее ощутимый удар по нашим вооружённым силам, ответка прилетит немедленно. И прилетит по аэродрому базирования, откуда эти самолёты будут взлетать», – сказал Матвийчук.

Он подчеркнул, что самого ядерного удара можно не наносить, потому что даже подготовка к нему будет быстро выявлена.

«И будет доклад идти по линии управления ядерными силами НАТО, о том, что русские в готовности 2-3 минуты нанесения ядерного удара. И сразу же последует окрик «стой» и переговоры, как это было в Карибском кризисе», – добавил эксперт.

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