Предоставление Украины самолётов F-16 может стать достаточным основанием для начала подготовки ядерного удара по местам базирования.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«F-16 попасть на Украину могут, и сесть могут. Но взлетят ли они обратно, вот в чём вопрос. Ведь чтобы подготовить F-16 к взлёту, необходима целая аэродромная логистика. А логистика Украины с трудом обеспечивает даже те самолёты, для которых они готовилась.

А для F-16 нужна целая система аэродромного привода «TACAN», которой нет. Есть это всё у Польши и Румынии. Эти господа-министры, которые пытаются втянуть свои страны в войну, должны осознавать, что как только первый F-16 нанесёт более-менее ощутимый удар по нашим вооружённым силам, ответка прилетит немедленно. И прилетит по аэродрому базирования, откуда эти самолёты будут взлетать», – сказал Матвийчук.