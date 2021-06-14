14.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Газ, Дзен, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Труба, Украина
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В Москве объяснили, как Украине стать акционером «Северного потока-2»

Новости УкраиныУкраина может стать акционером газопровода «Северный поток-2», против которого так отчаянно выступала до последнего...

Украина может стать акционером газопровода «Северный поток-2», против которого так отчаянно выступала до последнего времени.

Об этом в своем телеграм-канале написал политолог Марат Баширов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Киеве обсуждают возможность стать акционером «Северного потока – 2», чтобы скомпенсировать потери от транзита газа. Возможно ли это? Да. Почему бы не передать украинскую ГТС Газпрому в качестве акционерного взноса?», – иронизирует Баширов.

Nord Stream 2 AG – проектная компания, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток ‑ 2». Штаб-квартира компании располагается в г. Цуг, Швейцария. Учредителем компании Nord Stream 2 AG является ПАО «Газпром». Nord Stream 2 AG подписала с компаниями ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea соглашения о финансировании проекта.

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