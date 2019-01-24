В Москве объяснили, почему Украине не бывать Европой

24.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Украинские политики и дипломаты даже не подозревают, что именно из-за их нецивилизованного поведения Украину никогда не возьмут в Европу.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политический обозреватель Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, за исключением украинской делегации из нескольких комитетов ПАСЕ украинские политики и политологи даже не видят, в чем проблема.

«Вы же помните, как Гордей постоянно в этой студии нам рассказывал: «Когда политиков бросают в мусорные ящики – это высшая степень демократии на Украине». Он это из эфира в эфир повторяет, даже не понимая, что это не имеет ничего общего с европейской цивилизованной политикой», – отметил Корнилов.

«Они не понимают, что как они ведут себя на Украине и в украинском парламенте – неприемлемо в той Европе, в которую они якобы так стремятся. Они искренне этого не понимают», – добавил Корнилов.

Напомним, ранее Украина лишилась членства в нескольких комитетах ПАСЕ из-за решения Бюро ассамблеи внести изменения в правила формирования комитетов.