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08.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Москве осознали, что бандеровцев не остановить лекциями о европейских ценностях

Большинство считающих себя демократами и носителями европейских ценностей украинцев не понимают, какому риску подвергают самих себя попустительским отношением к правым радикалам.

Об этом в студии канала «Россия 1» заявил российский политолог Виталий Третьяков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня поражают, как сюда приезжают некоторые эксперты из Украины и позиционируют себя демократами. Мало того, что они постоянно говорят, что якобы Бандере поклоняется 5,5 процентов и что факельные шествия – это пустяк, ведь в них участвует всего тысяча человек молодежи.

Больше всего меня поражают некоторые люди, которые рассуждают о новой политической нации, особенно, когда эти люди, евреи. Вот они думают, что бандеровцы, которые и так захватили власть на Украине, хотя их меньшинство, когда они будут вести этих людей на виселицу или к стенке, их остановит лекция о демократии и европейских ценностях. Это просто суицидальный инстинкт», – отметил политолог.

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