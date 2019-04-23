В Москве отвели Зеленскому 100 дней на коррекцию курса Порошенко

23.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Европейский союз так и не смог компенсировать Украине потерю российского рынка.

Об этом в комментарии «Известиям» заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, отвечая на вопрос, возможна ли коррекция российско-украинских отношений при Зеленском.

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«Людей волнует прекращение боевых действий, а также восстановление экономики, которая так или иначе связана с российской. Поворот к Европе привел к тому, что пришлось закрыть традиционные связи с РФ, но европейский рынок Украине не открылся в должной мере. То есть, кроме безвиза, на этом направлении достижений нет. Думаю, первые 100 дней покажут, будут ли изменения или он продолжит политику Порошенко. Но если Зеленский хочет решить проблемы востока, учитывая интересы проживающих там людей, надо продолжать разговор в рамках «нормандского формата» и минского процесса», – сказал Калашников.

Он также высказался на тему легитимности украинских выборов, напомнив, что миллионы украинских граждан, проживающие в ДНР и ЛНР, были лишены возможности проголосовать, так же как и граждане Украины, работающие в России.