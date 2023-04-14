В Москве предложили не признавать ЕС и все его структуры
Россия может перестать признавать Европейский Союз, и начать вести судебные тяжбы с каждым европейским государством в отдельности.
Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается присвоения российских активов, то ЕС – это общественная организация. Россия ведь может и не признавать ЕС, мало ли у нас организаций, созданных на основе соглашений между государствами. Признание работает и в обратную сторону – признали раньше, а сейчас не признаём. Это может быть.
И весь диалог выстраивать с национальными правительствами, в бумаги которых преимущественно всё и помещено. Нет каких-то специальных больших вложений именно в активы ЕС. А в странах есть Конституции, законы, судебные разбирательства.
Хотя санкции сейчас это запрещают, но это всё равно неизбежно. А это значит, что неизбежен когда-либо возврат этих средств», – отметил экономист.
Колташов уверен – всё, что Запад отдаёт киевскому режиму под видом «конфискованного у России», ему потом придётся возмещать.
«При таком положении на фронте, я думаю, вряд ли Запад рискнёт наши национальные активы конфисковать. А если и рискнут, то всё равно потом придётся возвращать. Вот – что бы они сейчас ни дали под видом российских активов Украине – это всё так или иначе нужно будет вернуть России из своих средств», – добавил он.
Спасибо!
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