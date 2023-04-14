В Москве предложили не признавать ЕС и все его структуры

Россия может перестать признавать Европейский Союз, и начать вести судебные тяжбы с каждым европейским государством в отдельности.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается присвоения российских активов, то ЕС – это общественная организация. Россия ведь может и не признавать ЕС, мало ли у нас организаций, созданных на основе соглашений между государствами. Признание работает и в обратную сторону – признали раньше, а сейчас не признаём. Это может быть.

И весь диалог выстраивать с национальными правительствами, в бумаги которых преимущественно всё и помещено. Нет каких-то специальных больших вложений именно в активы ЕС. А в странах есть Конституции, законы, судебные разбирательства.

Хотя санкции сейчас это запрещают, но это всё равно неизбежно. А это значит, что неизбежен когда-либо возврат этих средств», – отметил экономист.