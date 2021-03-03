В Москве предложили вернуть воду в Крым военно-демократическим методом

В Москве предложили вернуть воду в Крым военно-демократическим методомНовости Украины
Необходимо поставить Запад перед фактом, что Россия намерена защищать жизнь и здоровье своих граждан в Крыму любыми доступными способами, вплоть до возвращения подачи воды на полуостров военным путём.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хочу демократическим способом обсудить ассиметричные санкции, именно демократическим способом. Начнем с жаркого лета, и не дай Бог на полуострове Крым не будет питьевой воды. И тогда в доктрину государственной безопасности РФ ввести два понятия:
Первое – взять под временный контроль любые источники питьевой воды, которые находятся в любом государстве на этой планете;
Второе – вводить санкции против всех тех, кто против поставки опреснителей на полуостров Крым. Потому что они (Запад – ред.) вводят санкции, если кто-то хочет как-то экономически сотрудничать с Крымом.
Демократически обсудить – это когда будет жара и будет нехватка воды. И вот тогда я посмотрю, как взвоет Запад, если это вслух объявить. Из гуманитарных, и объявить, что если будет нехватка – будет вот так», – предложил Сергиенко.
В свою очередь, журналист и телеведущий Владимир Соловьев попытался простым языком пояснить, что имел в виду писатель.
«Это значит, что если не будет хватать воды, Россия оставляет за собой право провести военную операцию, обеспечивающую открытие канала, который находится сейчас на территории Украины», – сказал Соловьёв.
«Украина в лице политиков призывает не поставлять воду, как министр МВД Аваков, – продолжил Сергиенко. – Я говорю о том, что нарушается право на жизнь людей, которые находятся в Крыму.
Если их статус не выяснен на этой планете, то военная операция ставит всё на свои места. Об этом сейчас сказать, и я посмотрю, как отреагирует Европа, просто сейчас сказать, предупредить – воды не хватит».
Спасибо!
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