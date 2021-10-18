В Москве рассказали, чем обернётся для ВСУ и Украины применение Bayraktar в Донбассе

18.10.2021 18:28 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинские СМИ, хвастаясь турецкими беспилотниками Bayraktar на Донбассе, любят вспоминать войну в Нагорном Карабахе, однако при этом – в Киеве не учитывают один важный нюанс.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали сюжет принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1», где киевские пропагандисты не только признают, но и с воодушевлением хвастаются, что турецкие беспилотники «Байрактар» применяются на Донбассе.

«Эта птичка может полностью изменить правила игры на украинско-русском фронте. Легендарные «Байрактары», которые обеспечили Азербайджану победу в войне за Нагорный Карабах, уже работают на Украине, в зоне Операции объединенных сил. Выполняют практические задачи», – сообщил пропагандист канала Андрей Цаплиенко.

В свою очередь, Корнилов отметил, что такими темпами Украина может договориться до «хорошего для Донбасса сценария».

«По поводу заявления Цаплиенко: смотрите, благодаря этим «Байрактарам» Азербайджан выиграл войну у Армении, хотел бы ему напомнить, что результатом этой войны стало появление российских миротворцев на линии разграничения. Он хочет такого же сценария? Что ж, можно рассмотреть до применения «Байрактаров». На мой взгляд, это будет хороший сценарий, который Донбассу очень понравится», – сказал политолог.

В то же время военный эксперт Игорь Коротченко добавил, что, с другой стороны, Россия могла бы помочь Донбассу решить проблему воздушной безопасности.

«Не обязательно вводить группировку ПВО на территорию ДНР и ЛНР. Достаточно в приграничных российских областях разместить соответствующие зенитно-ракетные комплексы и системы, чтобы при необходимости полностью закрыть небо над Донбассом и «обнулить» любые украинские возможности в сфере ведения воздушной войны. В том числе такие, как «Байрактары», – предложил Коротченко.

Ранее эксперт уточнял, что «Байрактары» «прекрасно сбивает» новейший российский ЗРК «Тор-М2», а также «Бук-М3».