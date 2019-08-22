В Москве рассказали, какая судьба уготована Западом Украине

22.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Вскоре Запад начнёт жестко приручать украинских олигархов для того, чтобы окончательно захватить власть в «незалежной» и превратить её в плацдарм против России.

Об этом в эфире радиостанции «Вести FM» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинской самостоятельности нет. И если затронуть вопрос продажи земли, то, думаю, будут не намекать, а чётко делать и оказывать давление. Условно лояльным олигархам оставят долю бизнеса, другие будут уничтожены, или, во всяком случае, будут обнулены их активы. Потому что владельцы заводов, газет, пароходов и их активы в виде предприятий находятся на Украине, а деньги на Западе, и они заложники этих обстоятельств.

А Запад хочет сохранять как антирусский и антироссийский проект, подчёркиваю, две вещи – против русских и против России. Второй момент – передать земли в пользование транснациональным корпорациям, и, тем самым, нанести ущерб России, которая становится одним из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции. То есть завести на Украину компании типа «Монсанто», использующие ГМО», – отметил он.

Более того, по мнению социолога, целью Запада также является окончательно разграбить и разорвать Украину, а население превратить в дешёвую рабочую силу.

«Третье – это человеческий ресурс. По-моему, в Германии украинских мигрантов уже 19% – это больше, чем африканцев и арабов. Таким образом пополнить ряды белых, работоспособных, лояльных людей в Польше, Германии, Португалии, Чехии, Италии и дальше по списку. Это уже происходит.

Четвёртое – это окончательная деиндустриализация Украины, полная потеря промышленного потенциала. И пятый аргумент – это дальнейший делёж Украины как территории. Потому что обычно мы говорим о России и Украине, но почему-то редко обращаем внимание что делают поляки на Украине. Идёт ополячивание, олатинивание украинцев. Как действуют венгры на территории Закарпатья, румыны. Собственно, политика экспансии новых стран Европы в активном действии. И последствия не заставят себя ждать, поляки прогнозируют, что территория Украины будет продолжать сокращаться», – добавил Копатько.