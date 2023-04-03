В Москве уверены, что поддержка Украины со стороны русофобской Финляндии вырастет

После вступления в НАТО Финляндия неизбежно увеличит военную и экономическую поддержку Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил научный сотрудник Центра Северных стран Отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меньше военной помощи Украине точно не станет. Особенно, если это будут «истинные финны», они очень антироссийски настроены, и, скорее всего, будут способствовать в той или иной мере наращиванию помощи Украине, насколько это вообще будет возможно для Финляндии», – пояснил Плюснин.

С ним согласился заведующий Отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов, считающий, что рост поддержки Украины со стороны новых членов НАТО неизбежен.

«Уже были заявления, что финны будут оказывать военную помощь. Но дело ещё в том, что после того, как Финляндия вступит в НАТО, они неизбежно должны будут доказывать свою партнёроспособность и то, что они усиливают безопасность Альянса, вносят достойный вклад в обороноспособность.

Поэтому оказывать военную помощь они будут. Вопрос в том, насколько большую. Условно, самолёты получат, и будут поддерживать потенциальную авиатехнику? Что они могут, чего не могут?

Но в Финляндии неизбежно усилятся антироссийские настроения после вступления в НАТО. И финский политический класс в любом случае будет склонен усиливать поддержку Украины», – добавил он.