В Мюнхене требуют наказать РФ за «насильственную паспортизацию Донбасса»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Запад должен ввести жесткие санкции против России за выдачу российских паспортов гражданам ЛДНР.

Об этом он заявил сегодня на «украинском ланче» на Мюнхенской конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Мы считаем, что уже есть основания для того чтобы ввести санкции за то, что сделала Россия. Например, последние годы Россия выдавала паспорта украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях. А теперь Россия выдвигает это как аргумент в поддержку своих действий: «нам необходимо защищать российских граждан».

Россию до сих пор никто не покарал за эту насильственную паспортизацию. То есть, легитимные основания для введения санкций уже теперь. Не надо ждать, пока российский военный пересечет границу с российским флагом. Не надо ждать такого символичного шага для введения санкций», – сказал Кулеба.