В надежде на «перемогу» украинские греты тунберг крутят России «зеленую» дулю

09.06.2021, Москва, Александр Ростовцев

Новости Украины

8 июня в Киеве состоялся примечательный сходняк, в ходе которого группа вышиванковых дядек и тёток делали страшные глаза и запугивали общественность «новыми экологическими вызовами и убытками от военных действий в зоне ООС, Крыма и Приазовья».

Украинские греты тунберг обоего пола оперировали умными словами, трясли на камеру методичками, доказывая, что вся опасность Азовскому морю и его побережья проистекает со стороны реки Дон, Керченского пролива, а также от взрывов ракет и снарядов в зоне боевых действий.

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Это не первый раз, когда украинские власти пытаются вызвать скандал, привлекая внимание влиятельных международных экологических организаций и активистов, однако дело это настолько тухлое и неблагодарное, что до сих пор почти никто не заинтересовался затронутой темой.

«Почти никто» в данном случае – это мониторинговая миссия ОБСЕ в донецко-луганском регионе, от которой на сходке выступала дамочка, совавшая в проектор вряд ли актуальные карты, покрытые тревожными красными пятнами.

Одна из участниц – грантоедок из НПО «Экология – право – человек» проговорилась, что использует карты экологических загрязнений, составленные Минобороны Украины, так что сомнений в том, что за контора оказывает информационную поддержку нового «зелёного» обострения, не остаётся. Выступающие тщательно обходили острые углы, стараясь не называть виновников обстрелов промышленных объектов Донбасса из тяжёлых вооружений, по вине которых на территории ЛДНР целенаправленно создавалась экологическая катастрофа.

Нам в данном случае стесняться нечего, да и склерозом избирательного свойства мы тоже не страдаем, отчего прекрасно помним, как украинская артиллерия специально выцеливала и старалась накрыть снарядами и ракетами хранилища с хлором для обработки питьевой воды, цистерны с промышленным аммиаком и кислотами, распространяла пожары зарядами белого фосфора и сеяла разруху.

Мы также знаем, что у Народного ополчения Донбасса никогда не стояли на вооружении тактические ракетные комплексы «Точка», которыми обстреливали жилые и промышленные кварталы, так что для определения истинных виновников подъёма грунтовых вод, просадок грунта и тому подобных локальных катаклизмов украинским экологам далеко от Киева отлучаться не придётся и поискать их среди бывшего и действующего командования ВСУ.

Надо сказать, что сама попытка натянуть сову на глобус, списав экологические проблемы Донбасса и Приазовья на боевые действия, является глубоко порочной. Этот промышленный регион, где завод стоит на заводе и заводом погоняет никогда не был образцом природоохранных стандартов. В советское время, однако, существовали хоть какие-то нормы заводских выбросов и стоков, а также борьба за окружающую среду.

Но после того и в результате того, как промышленность региона в «святые девяностые» была отжата у народа и перекочевала в лапы олигархов, из заводов, фабрик и шахт новые «эффективные собственники» стали выжимать максимум прибылей, не особо заботясь ни об окружающей среде, ни за латание инфраструктуры, ни о человеческих жизнях.

Почему в Киеве никто не задаёт вопросы о нанесении ущерба экологии и ухудшению качеству жизни в Донбассе в довоенное время, скажем, олигарху Ахметову? Почему украинским олигархам и власть предержащим было проще пустить под бульдозер природные парки на Южном берегу Крыма и заплатить символический штраф? Хотите знать – спросите у Кучмы и его подельников-корешей, в начале «нулевых» пустивших под топор рощицу реликтовых деревьев в Никите, чтобы расчистить землю под строительство дач, а затем выгуливать вечерами по аллеям ботанического сада породистых кабыздохов на сворке.

Экологическая обстановка в Азовском море достаточно хорошо изучена и без привлечения «украинских экологов».

К примеру, по данным журнала «Биофайл» за 2020 год, сброс в Азов производят больше тысячи предприятий. Главным источником загрязнения стали заводы Мариуполя – Азовсталь, Азовмаш и завод им. Ильича. Общий объем промышленных стоков составляет 5 миллиардов (!) кубометров в год. Кому-кому, говорите, принадлежат все эти грязные с точки зрения экологии активы?

К катастрофическому загрязнению моря привел шторм 2007 года, когда в результате повреждений танкеров и судов в Азов попало 2 тысячи тонн мазута и 7 тысяч тонн серы.

Очень порадовало выступление одного из спикеров, назвавшего себя «экспертом в области экологии». По его словам выходило так, будто Украина потеряла в Крыму полезных ископаемых на «сотни триллионов евро» (а от таких сумм, на минуточку, далеки национальные достояния государств, намного превышающих Крымский полуостров по территории), а украинские чумаки и рыбаки вылавливали в Азовском море столь мощные объёмы рыбы, что ещё сотни лет назад поднимались вопросы (кем?) об ограничениях вылова хотя бы редких и ценных пород.

«Эксперт» в качестве доказательства привёл ряд фотографий, какие огромные рыбины водились в Азове до прихода клятых большевиков и москальской индустриализации, и даже назвал подборку «Историей великой рыбы и рыбалки в Азове», датировав фото с тремя гигантскими белугами «началом XX века».

Да вот беда, фото с тремя белугами прекрасно известно исследователям и сделано в 1924 году, а рыбины, запечатлённые на снимке – волжские, а не азовские. Так что осетра таки придётся урезать.

Что касается азовского осетра, то он исчез аккурат в «девяностые», в разгар украинской «незалежности», и после 2000 года эту рыбу редко встречали не только биологи, но и рыбаки, а белуга азовская, судя по всему, исчезла уже навсегда.

Или вот, зарисовка. Где-то за год до начала «Евромайдана» довелось лично узнать такую вот грустную информацию. В начале сезона ловли хамсы на пятачок у довольно большого симферопольского жилмассива продавцы из Керчи приехали торговать первой хамсой-сероспинкой корабельного посола. Выстроилась очередь. В разгар торговли к бочкам подошёл пожилой мужчина, посмотрел на хамсу, крякнул и сказал ни к кому, собственно, не обращаясь: «В советское время за вылов такой вот хамсы капитану грозила тюрьма».

Стоявшие в очереди люди заинтересовались – почему? «А потому, – ответил мужчина, – что это хамса-двухлетка, а в Союзе разрешалось ловить только трёхлетку». И добавил: «Я «на тюльке» (т.е. рыболовном флоте) почти тридцать лет проработал, знаю».

Стало быть, хищнический промысел ценной рыбы, коей является азовская хамса, на Украине был фактически легализован, а старые рыбаки со вздохом вспоминают рекордные уловы советских времён, кажущиеся небывальщиной из XXI века. Рыбные богатства Азова оскудели главным образом от браконьерской добычи рыбы методом донного траленья, причем границы между Россией и Украиной по Азову до сих пор не определены, в результате чего Украина считает большую часть акватории своей и ведет там вылов рыбы самыми варварскими способами. И это по данным независимых экологических организаций.

Можно также вспомнить попытку украинских экологов раздуть скандал года четыре назад, когда на азовском побережье Крыма прибрежными жителями были обнаружены мёртвые дельфины-азовки. Укропные экологи тогда обвинили в смерти животных строителей Крымского моста. Мол, азовки пугаются шума от забивания свай и выбрасываются на берег.

Вскоре выяснилось, что азовки очутились на берегу далековато от места строительства моста, а тела изрезанных дельфинов, убитых, скорее всего, украинскими браконьерами, вынесло на крымский берег течением.

В общем, прессуха лишний раз доказала, что на воре шапка горит, но для придания делу весомости заказчик в лице ВСУ привлёк к говорильне всех, до кого сумел дотянуться: «экспертов-экологов» на гранте, чиновников из природоохраны, рыбхоза, водной полиции, мариупольских депутатов, рыбаков и прочую сошку.

Поставленная перед этим «Спортлото» задача проста, понятна и принята к исполнению властями Украины ещё в 2018 году: потеснить Россию в Азовском море и сделать Украину «владычицей морской».

В своё время на теме взятия Азова под украинский контроль оттоптались многие одиозные деятели. Так, нынешний главарь «Правого сектора» Тарасенко давно рвётся повоевать с русскими именно на просторах Азовского моря и требует «принять помощь добровольцев, раз уж государство ничего поделать не может». Некоторые «военные эксперты» предлагали даже блокировать акваторию российского порта Таганрог и останавливать для досмотра все идущие в него суда.

Очень забавно суетился и шамкал тогдашний «постпред президента Украины в Крыму» Бориска Бабин, регулярно отчитывавшийся перед подписчиками в соцсетях о подаче того или иного грозного заявления в Кабмин Украины и предлагая разорвать все соглашения по Азовскому морю с Россией.

Нюанс: договор по Азовскому морю между Россией и Украиной, подписанный в 2003 году, в принципе не предусматривает денонсации, но, когда подобные мелочи останавливали шароварных идиотов, в том числе и с юридическим образованием?

«Экспертная» гоношня вокруг Азова сводится даже не к геополитике – Азовское море Украина безнадёжно проиграла во всех смыслах. Остаётся интерес крупного украинского бизнеса. Как признался всё тот же бывший «постпред» Бабин, «блокада портов приводит к падению украинского экспорта и уменьшению объемов валюты, поступающей из-за рубежа, и влияет на авторитет власти и политические настроения в обществе».

Ясен пень, от экспорта металлургической продукции страдает не государство Украина, а тамошние олигархи, вертящие это «государство» на всех осях, весь период его существования. Вот их-то «политических настроений» нынешняя «влада» и боится, причем вполне обоснованно. Военные действия для разблокирования Азова не годятся, вот и приходится нанимать доморощенных «боевых экологов».

Известный фашист Тука, некогда занимавший должность замминистра «оккупированных территорий», некогда уныло и во всеуслышание заявил, что на Азове Украина способна России «разве что дулю показать». Поправим Туку: не на Азове, а из Киева, выкрасив дулю зелёнкой. Показали? Ну и как, «пэрэмога» стала ближе?